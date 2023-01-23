『明日まで出品 2024SS DRIES VAN NOTENフーディ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 09時 14分に出品され03月06日 09時 14分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドリスヴァンノッテン2024SSフーディです。

苺シーズン提案されているドリス定番アイテム。

オーバーサイズです。

ドリス最後のSSシーズンアイテム。

着用回数は1回です。



サイズ：S

色：ネイビー

肩幅：58

着丈：70

身幅：66

袖丈：60



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ドリスヴァンノッテン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 明日まで出品 2024SS

DRIES

VAN

NOTENフーディ