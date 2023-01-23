『AirPods Pro 第2世代 USB-C 未開封 送料無料 即日発送【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 43分に出品され03月19日 15時 43分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは未開封のAirPods Pro（第2世代）USB-C端子モデルです。

すべての付属品が揃っており、状態は新品同様です。

即日発送、送料無料でお届けしますので、ご安心ください。アフターサポートも対応しております。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル