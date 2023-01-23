『SUNTORY BOSS 白T サントリー ボス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 45分に出品され03月24日 09時 45分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ずっと倉庫に眠っていました。

BOSSおなじみロゴのワンポイントがさりげなくかっこいいです。

白Tに赤いロゴです。

一度も出していないので未使用品ではありますが長い間素人保管されていたものです。



再利用の袋でゆうゆうからくらくで発送予定です。





柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



身幅...約53cm 着丈…約75cm



カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: サントリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SUNTORY

BOSS 白T サントリー ボス