『Austrian Audio Hi-X15【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 05時 13分に出品され03月22日 05時 13分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用しましたが合わなかったので出品します。

箱、本体、ケーブル付属 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オーストリアンオーディオ