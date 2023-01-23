『新品 ボールアンドチェーン BALL & CHAIN JAL 日本航空 機内販売【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 21時 46分に出品され04月09日 21時 46分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボールアンドチェーン JAL コラボ



2024年11月新作、JALの機内販売限定のエコバッグです。

新品未使用になります。

よろしくお願いします。





縦35cm （持ち手含まず）横42cm（上部） 幅8cm

旅モチーフの刺繍デザイン



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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボールアンドチェーン

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