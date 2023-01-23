『【新品未開封】Powerbeats Pro ワイヤレスイヤフォン ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 14分に出品され04月09日 02時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です！



型番 MV6Y2PA/A

色 Black



【高性能Bluetooth】

Powerbeats Proは、完全ワイヤレスで高性能なBluetoothイヤホンです。音質に優れ、クリアなサウンドを提供します。



【快適なフィット感】

耳にしっかりとフィットするデザインで、運動中でも安心して使用できます。長時間の使用でも快適です。



【充電ケース付き】

付属の充電ケースにより、持ち運びが簡単で、いつでも充電可能です。Lightningケーブルも付属しており、便利です。



- ブランド: Powerbeats Pro

- タイプ: ワイヤレスイヤホン

- 付属品: 充電ケース、Lightningケーブル

- カラー: ブラック



ご覧いただきありがとうございます！



商品番号7 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用