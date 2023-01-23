『GAMBLE FISH ワンピース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 04時 48分に出品され03月25日 04時 48分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クリーニングで製品タグの文字のみ薄れておりますが、3回前後の着用で美品になります。

とてもシルエットが綺麗なのでお似合いになる方にお譲り出来ますと嬉しいです。



GAMBLE FISH ワンピース



カラー···ベージュ



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ギャンブルフィッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ GAMBLE

FISH

ワンピース