『美品/南京錠付 セリーヌ 大容量 ボストンバッグ トリオンフ マカダム 茶【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 14分に出品され04月17日 07時 14分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯アイテム…CELINE セリーヌ

ボストン バッグ 大容量 総柄 マカダム

トリオンフ 手持ち ハンドバッグ 南京錠 鍵

ビジネス トラベル 旅行 カデナ パドロック

男女兼用 ウェメンズ



◯サイズ…

タテ26cm

ヨコ50cm

マチ23cm

ハンドル立ち上がり13cm



平置き実寸。

多少誤差が生じる可能性があります。

また、着画はお断りいたします。



◯状態…チャックの付け根の部品を

革専門店で交換しております。

写真12枚目の右下をご確認下さい。

それ以外は、主観ですがとても状態良いと思います。

詳細は写真にてご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



◯色…ブラウン、茶



◯素材…PVC、レザー、革



◯付属品…チャーム、鍵、南京錠



◯購入場所…ブランド正規店、

又はAACD日本流通自主管理協会、

ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など

※万が一偽物の場合は全額返金致します。



◯配送…簡易包装にて1〜2日程度で

発送いたします。

都合により遅延する場合がございますので

ご了承下さい。

#OMOCHI



自宅保管品のため、完璧品をお求めの神経質な方の入札はご遠慮下さい。

細かい方や、神経質な方、中古商中古商品に慣れてらっしゃらない方はお控え下さいませ。

御覧頂きまして誠にありがとうございます。 下記の注意点をお読み頂ければ幸いです。

◯主に中古品をメインの出品になる為、状態相違等が生じる場合がある事ご理解くださいませ。

◯良く検討頂いた上で入札して頂き、入札後のキャンセルはご遠慮下さい。

◯新規の方の入札や評価が悪い方の入札は取り消しさせて頂く場合が御座います。

◯なるべく忠実に写真を写していますが、撮影環境や画面の色彩などによる若干の色味の違いはご了承下さい。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品/南京錠付

セリーヌ

大容量

ボストンバッグ

トリオンフ

マカダム

茶