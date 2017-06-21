『期間限定セール中！ テクノス メンズ腕時計 TE-158【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 29分に出品され03月26日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テクノス T9B90SS



◆仕様：

・クオーツ

・クロノグラフ

・回転ベゼル

・ステンレスケース

・ラバーベルト

・尾錠バックル

・10気圧防水

◆サイズ：

・ケース径：約40.2mm

・ケース厚み：約12.1mm

・バンド幅：約21.6-17.7mm

・本体重量：約79g

◆素材：

・ケース：ステンレススチール

・ベルト：ラバー

・風防：ミネラルガラス

・ムーブメント：日本製



ボックス、無記名保証書あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: テクノス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 期間限定セール中！ テクノス メンズ腕時計 TE-158