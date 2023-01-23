『激レア Marimekko ハンドバック 30×45cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 09時 14分に出品され03月06日 09時 14分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品フィンランドのメーカーマリメッコより、マリメッコハンドバックです。



激レア商品です。



マリメッコのハンドバッグは独自のデザインが特徴で、鮮やかな色使いとユニークなパターンが施されています。

ブランドのアイコン的な柄や、花や植物、抽象的なデザインなど、さまざまなモチーフが用いられています。



内側には小さいファスナー付きポケットが付いています。





【サイズ】縦約30cm(取っ手含めず)、横約45cm





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フィンランドから直輸入しております。



☆必ずプロフィールご確認の上お手続き下さい☆



ルモウスジャパンでは他にもフィンランド・ムーミングッズを出品中です。



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#6411253111148 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 激レア



Marimekko

ハンドバック

30×45cm