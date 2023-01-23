『未使用45rpm ムートントートバッグと帽子【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 11時 40分に出品され04月10日 11時 40分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用のリアルムートンのトートバッグと帽子です。伊勢丹で可愛くて一目惚れしセットで購入しましたが、クローゼットに乾燥剤と無臭の防虫剤を入れて大切に保管していました。自分では勿体無くて使えないので、どなたか気に入ってくださる方にお譲りします。



サイズ 40cm✖️40cm

カラー オフホワイト



肩にも掛けられます。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フォーティーファイブアールピーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用45rpm

ムートントートバッグと帽子