『コーチ coach ハンドバッグ CR681 ストラップ欠品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 10分に出品され03月07日 14時 10分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらの商品はプロによる真贋後の古物市場ブランド品オークションで購入いたしました。





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※発送方法

基本的にプチプチや段ボールは中古の物を使用します。

小物は壊れない様にプチプチに包み段ボールや、宅急便コンパクト、クッション封筒に入れて発送致します。

バッグやアパレル関係はは宅急便コンパクトで送れない場合ビニール袋かショッパーに入れた後プチプチでカバーして発送致します。



壊れやすい物（グラスとか食器類）以外は簡易包装での発送です。

ご理解お願い致します。



▶︎▶︎商品説明

コーチ ハンドバッグ

▶︎▶︎状態

外観は僅かにスレがあり押し跡があります。

内部は使用感が少なくとても綺麗です。

▶︎▶︎サイズ

横幅 約26センチ

縦幅 約20センチ

マチ 約12センチ

素人の計測ですので若干の誤差があります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

coach

ハンドバッグ

CR681

ストラップ欠品