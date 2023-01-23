『新品 トリーバーチ ミラー老眼カメラバッグ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 22時 46分に出品され05月01日 22時 46分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TORY BURCHの新作カメラバッグミラーショルダークロスボディバッグ、軽い旅行に。ジッパー開閉、調節可能で取り外し可能なジャカードレザークロスボディストラップ、ミラー老眼用カメラバッグ、ダブルジッパー

サイズ：裾丈19.5/裾幅5.5/高さ11.5cm



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付属品(箱、保存袋等)につきましては、記載ない限り付属しません。また新品商品でも箱がない場合がございますので予めご了承ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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