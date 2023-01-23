『【e2499】80sLEVI’Sデニムジャケット71506-0316ブランケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 56分に出品され03月20日 21時 56分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当店では、「カジュアル×スポーツMIX」をテーマに、元アパレルメーカーMD＆スポーツ事業者が、メンズやレディースを問わずトレンド感あふれる古着を取り揃えております。

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#セカパー #2ndpark #リーバイス #デニムジャケット #506 #アメカジ #ブランケット #フリース

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●商品名

80sLEVI’Sデニムジャケット71506-0316ブランケットフリース



80年代の506デニムジャケット、希少です。



裏地はブランケット地のフリース素材で寒い秋冬の保温性も◎。





リーバイス デニムジャケット 506 アメカジ ブランケット フリース ヴィンテージ 90s 90年代 00s Y2K インディゴ 菅田将暉 あのちゃん 窪塚洋介 あいみょん cboy 48



●ポイント

メンズLサイズですが、男性女性関係なく、ユニセックスで着ていただけます。



●状態

若干の使用感はございますが目立つ汚れやシミ、ダメージはなくこれからも長くお使いいただけます。

※クリーニング済

※画像15枚目、首後ろ襟にダメージ加工あり



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●サイズ

メンズ44L



●カラー

インディゴ/グレー



●サイズ

着丈：62

肩幅：49

身幅：54

袖丈：65



●素材

コットン100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【e2499】80sLEVI’Sデニムジャケット71506-0316ブランケット