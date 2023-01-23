『【レディース】新品 ローグ ROGUE ST MAX FAST 6U カーボンA【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 03時 23分に出品され03月13日 03時 23分に終了予定です。即決価格は12,857円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

本商品はヘッド、グリップともシュリンクがついた状態となります。



《商品説明》

メーカー:キャロウェイ

モデル : パラダイム マックス ファスト

PARADYM MAX FAST

番手 :6U

シャフト:純正カーボン A



【配送方法に関して】

佐川急便での発送となります。

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海外発送は対応不可となります。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キャロウェイゴルフ