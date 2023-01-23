『バーベルフリースポッター、Free Spotter【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 47分に出品され03月17日 20時 47分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーベルフリースポッターです。



興味本位で注文しましたが、届くのが遅すぎたため出品します。



日本で使っている方をほぼ見たことないためかなりレアだと思われます。

使用中の動画を添付しておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=iz08ZhyiFBg



販売先HPです。

https://www.shermworks.com/



耐荷重につきましては約450kg程度あるとのことでパワーリフターの方でも安心に使えると思われます。

詳しくはHPをご確認ください。



またDIYができる方であればダンベルの方にも使うことができ汎用性がものすごく高いです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>トレーニング・エクササイズ>>>ウエイトトレーニング 商品の状態: 新品、未使用