『FANCIFＵＬ レザー ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 26分に出品され03月31日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインの黒いハンドバッグ。レザー素材が高級感を演出し、どんなコーディネートにもマッチします。



【機能性】

ファスナー付きで中身がしっかりと守られ、安心して持ち運びが可能です。ハンドルは適度な長さで、肩掛けも手持ちもできる便利なスタイルです。



【状態】

新品同様の状態で、タグも付いています。贈り物や自分へのご褒美に最適です。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- ハンドルの長さ: 中

- ファスナー: あり

- タグ: あり



サイズ

縦 ２１cm

横 ２８cm

マチ幅 ９cm





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FANCIFＵＬ









レザー

ハンドバッグ