『高級✨グッチ ショルダーバッグ GG柄 斜め掛け キャンバス レザー 茶【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 23時 01分に出品され03月11日 23時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆数ある中からご閲覧ありがとうございます☆



☆フォロワー様割引行っております。

詳しくはプロフに載っておりますので、

是非ご閲覧よろしくお願い致します☆



☆アイテム☆

GUCCI グッチ ショルダーバッグ 鞄 かばん

GG柄 肩掛け可 斜め掛け可



☆サイズ☆

縦21cm

横27cm

マチ9cm

ショルダー98cm 現在設定の長さ 調節可



平置き実寸です。



☆状態☆

全体的に大きなダメージはありません。

ショルダーは新品の市販品へ交換してますが、まだまだ末長くご使用いただけます。画像を良くご確認の上、ご購入下さい。



※あくまでも、リユース品となりますので、

完璧をお求めの方、神経質な方、

匂いに敏感な方は、トラブル防止の為、

購入をお控え下さい。



☆付属品☆

なし



☆カラー☆

茶 ブラウン



色味は画像でご判断下さい。



☆素材☆

本革 レザー

キャンバス



☆購入元☆

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・公認ストア商品

鑑定済出品の個人



当方上記のみから購入しています。



☆配送について☆

即日〜1日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合もございますので、

その際はお知らせ致します。



最後までご覧いただきありがとうございました。



古物許可番号第441160001143号



管理番号0068973976 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 高級✨グッチ

ショルダーバッグ

GG柄

斜め掛け

キャンバス

レザー

茶