『希少90s DOGTOWN ドッグタウン 半袖Tシャツ USA製 フェード黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 12時 26分に出品され03月30日 12時 26分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 item: 半袖Tシャツ





size:Ｍ

肩幅49身幅52着丈67袖丈20







brand: DOGTOWN





color: fade black





material: cotton





made in USA



希少90s DOGTOWN

"motor cycle"

両面プリント



フェードした炭黒に薄いブルーのプリントで

雰囲気最高です。



1980年代、カリフォルニアはベニスビーチにて設立されたスケートブランド「ドッグタウン」。

そのTシャツの中でもmade in venice の"motorcycle"プリントは希少かと思います。



是非この機会に。



『 ヴィンテージ 古着 』に理解ある方のみ宜しくお願い致します。

※必ずプロフィール欄をご一読してからお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドッグタウン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少90s

DOGTOWN

ドッグタウン 半袖Tシャツ

USA製 フェード黒