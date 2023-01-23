『Panasonic SU-HTB250 サウンドバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 53分に出品され03月04日 15時 53分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年ほど前に家電量販店で新品で購入し、テレビに繋いで使っていましたが、買い替えのため出品いたします。

目立った傷や汚れはなく美品になります。

中古品のため気になる方はご遠慮ください。

購入検討の方はコメントお待ちしています。



【高音質サウンド】

PanasonicのSU-HTB250は、サウンドバーとサブウーファーの組み合わせにより、迫力のある音質を提供します。映画や音楽をより楽しむための理想的な選択です。



【多様な接続オプション】

HDMI ARCを含む複数の接続端子を備えており、テレビや他のデバイスとの接続が簡単です。リモコンも付属しており、操作もスムーズです。



【コンパクトなデザイン】

スリムなデザインで、どんなインテリアにもマッチします。設置場所を選ばず、スタイリッシュに音楽を楽しむことができます。



- ブランド: Panasonic

- モデル番号: SU-HTB250

- リモコン: あり

- スピーカータイプ: サウンドバー

- サブウーファー: あり

- HDMIケーブル: あり

- 電源ケーブル: あり 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし