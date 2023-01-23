『USA製 90s カーハート ショートパンツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 22時 29分に出品され04月27日 22時 29分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Carhartt

カーハート ショーツ ショートパンツ

Carhartt black short pants made in USA USA製 90s カーハート ショートパンツ



USA製



ウエスト85cm

股上40.5cm

股下19cm

総丈47.5cm



右後ろポケットにダメージ補修有り

中古品になりますので状態は写真にて確認お願い致します。





greatland



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ USA製

90s

カーハート

ショートパンツ