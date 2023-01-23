『キャロウェイ ローグst max【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 08時 15分に出品され04月11日 08時 15分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 キャロウェイローグ st max



ドライバーヘッド ロフト 10.5



ヘッドとヘッドカバーのみです。



比較的、美品だと思いますが使用品ですので神経質な方の購入はお控えください。



値下げ交渉、お控えください。



ロフト角···10.5



利き腕···右



その他···ヘッドのみ



シリーズ_1···ROGUE 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キャロウェイゴルフ