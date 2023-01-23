『LOUIS VUITTON ルイヴィト モノグラム ポシェットガンジュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 17時 03分に出品され04月29日 17時 03分に終了予定です。即決価格は41,800円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド LOUIS VUITTON ルイヴィトン



●ライン モノグラム



●モデル ポシェットガンジュ



●アイテム

LV ヴィトン ビトン モノグラム ポシェットガンジュ

ショルダーバッグ ウエストポーチ

メッセンジャーバッグ サコッシュ クロスボディバッグ

ショルダーストラップ ショルダー紐

総柄 バック バッグ bag 2way 肩掛け 斜め掛け ロゴ

金具 ゴールド レザー 革 ヌメ革 ブラウン 茶

レディース メンズ ユニセックス 男女兼用

最高級 高品質 レア 希少



‼️ネジ一つ、いつのまに紛失しました。ご了承の上、お決め下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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