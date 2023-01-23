『OSOI オソイ TONI Mini BAG ハンドバック ミニバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 10時 08分に出品され04月23日 10時 08分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 曲線のシルエットと立体感が感じられるウェアラブルなスタイルのバッグです。

コンパクトなサイズで軽く持ちやすく、手触りが柔らかくしなやかです。

BAUを結合または分離してストラップの長さを調節することができます。



即購入可能です。



カラー...ブラック



サイズ...幅22.0cm、高さ12.0cm、マチ6.0cm、持ち手14.0〜23.0cm



付属品....箱、保存袋



• 測定方式によって微妙な違いがある場合があります。



• 品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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