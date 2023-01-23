『Manhattan Portage BLACK LABEL リュック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 00分に出品され03月13日 18時 00分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マンハッタンポーテージ ブラックレーベル バックパック



数回着用

定価4万円程度

目立ったダメージのない美品です。



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Manhattan

Portage

BLACK

LABEL

リュック