『TECH SPORTS OPEN COLLAR SHIRTS S/S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 08時 10分に出品され04月01日 08時 10分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER39 /ダイワ ピア39

TECH SPORTS OPEN COLLAR SHIRTS S/S

品番：BE-89023

2023SS



サイズ：M 肩幅：55cm 身幅：70.5cm 着丈：74cm 袖丈：24.5cm



素材：表地：POLYESTER 100%



カラー：BROWN ブラウン

着用回数は5〜10回です

古着になりますのでご理解の上でご購入頂きますようよろしくお願いします。



ブロードタイプのポリエステル素材にバティック柄をプリントしました。

染み込みプリントのため、裏面にも色が染み込み程よい風合いを保っております。

950年代のクラシックなオープンカラーシャツをDAIWAPIER39流に仕上げました。

特徴ある丸みを帯びたフラップポケットは、横長にアレンジし、フィッシング仕様にアップデイト。

また、左右でインナーポケットのデザインを変えている為、機能的なマルチポケットに昇華。

色々なライフシーンに活躍致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TECH

SPORTS

OPEN

COLLAR

SHIRTS

S/S