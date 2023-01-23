『美品 SONY LinkBuds ワイヤレスイヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 21時 31分に出品され03月29日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···LinkBudsシリーズ

モデル···LinkBuds WF-L900



ソニー リンクパッズ ワイヤレスイヤホン

箱、説明書、充電ケーブル、イヤーピース全て有り、添付一式揃い



1ヶ月ほど使用しただけなので、綺麗な状態だと思います。箱はやや日焼けしていますが、中身は綺麗なままです。



メーカー説明より

・耳をふさがない開放的で新しいリスニングスタイル

・長時間快適に装着するための、コンパクトで開放的な本体デザイン

・自分の声を通話相手にクリアに届けるマイク性能

・充実した基本性能と高い操作性

・便利なスマート機能とスマートフォン・PCとの高い親和性



詳細

電源Li-ion充電方法USB充電（ケース使用）

電池持続時間（連続音声再生時間）最大5.5時間

電池持続時間（連続通話時間）最大2.5時間

電池持続時間（待受時間）最大11時間

Bluetooth通信方式

Bluetooth標準規格 Ver.5.2

出力Bluetooth標準規格 Power Class 1

最大通信距離10m

使用周波数帯域2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)対応

Bluetoothプロファイル *1A2DP, AVRCP, HFP, HSP

対応コーデック *2SBC, AAC

対応コンテンツ保護SCMS-T伝送帯域(A2DP)20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling)



定価 26,400円 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー