『希少カラー OLD GUCCI ショルダーバッグ マイクロGG柄 ホワイト系【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 38分に出品され03月22日 13時 38分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



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#サトーその他バッグ





○ブランド

OLD GUCCI

オールドグッチ



○商品

サコッシュ

ショルダーバッグ

クロスボディバッグ



斜めがけ可能

A4収納不可

自立不可





○シリアルNo.・型番

写真参照





○カラー

マイクロGG

白色系 ホワイト系

ブルー 青色



※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



○サイズ

縦×横×マチ（約・cm）

18×22×5



ハンドル高さ



ショルダー紐 105





○素材

PVC





○付属品

なし







○状態



★used



通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪



表地 :使用感、薄シミ

裏地 : 粉吹き除去してます

※多少の取り残しはご容赦ください



型崩れ :クセ

角スレ :あり

持ち手 :使用感程度

金具 :スレ程度

ホック :良好

ファスナー :良好

ペタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。



・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



#サトーその他バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少カラー OLD

GUCCI





ショルダーバッグ マイクロGG柄 ホワイト系