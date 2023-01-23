『極美品 ランバンスポール セットアップ パンツ 洗濯可能 パープル M相当【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 09時 08分に出品され04月05日 09時 08分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●サイズ

・ジャケット

タグ表記:38(M相当)

着丈:61cm

袖丈:59cm

肩幅:40cm

身幅:47cm



・パンツ

タグ表記:38(M相当)

ウエスト:35cm×2

ヒップ:43cm×2

総丈:95cm

股上:24cm

股下:71cm

わたり幅:27cm

裾幅:22cm



※素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材

ポリエステル



●特徴

LANVIN SPORT

ランバンスポーツ

ボタン留め

パンツ裏地メッシュ

ウエスト調整可能

洗える

防水

撥水



●色

パープル

紫



●状態

目立ったキズ・ヨゴレございませんので、

まだまだお使いいただけると思います。



●配送

簡易包装にて1〜2日以内に発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●その他

ネットオークション(鑑定済)にて購入。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

即購入可能で値下げ交渉も受け付けますのでご希望金額お教えください！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ランバンスポール