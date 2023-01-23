『【本日発売新品未使用】Refaリファビューテック ドライヤー S+ ホワイト 白【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 16分に出品され03月12日 17時 16分に終了予定です。即決価格は13,845円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本日発売の物になります。

知り合いからいただきましたが、前のものを持っているため出品させていただきます。

新品未使用です。





商品名：ReFa BEAUTECH DRYER S＋

(リファビューテック ドライヤー S+)



商品番号 : REBC1J01



価 格：39,600円（税込）

発売日：2024年10月16日

カラー：ホワイト、ブラック

販 売：全国の美容室とエステティックサロン、百貨店、ReFa SHOP※にて先行発売。

※ReFa BOUTIQUE OMOTESANDO・伊勢丹新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ・阪急うめだ本店・岩田屋本店：10/16発売

全国の百貨店、ReFa SHOP（ビックカメラ、ヨドバシカメラのReFa SHOPを除く）：10/23発売 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用