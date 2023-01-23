『BALENCIAGA×YEEZY DMX A TRIBUTE ロンT ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 25分に出品され03月12日 16時 25分に終了予定です。即決価格は12,272円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズL

肩幅、約58cm

身幅、約68cm

着丈、約80cm

袖丈、約62cm



カラー...ブラック



used品になります。やや使用感はありますが

目立ったダメージは無くまだまだ使用頂けます。

大きな色褪せ等もありません。

used品にご理解の上ご購入検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BALENCIAGA×YEEZY

DMX

A

TRIBUTE

ロンT

ブラック