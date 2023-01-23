『Iowa/刺繍タグ/90s/チャンピオン/ビンテージ/スウェット/パープル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 33分に出品され04月21日 23時 33分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アイオワ/Iowa State University/トリコ刺繍タグ/USA/1990年代/90s/チャンピオンChampion/リバースウィーブ/ビンテージ/トレーナー/USA製/パープル



■商品 no.92

肩、袖等に色落ちがみられます。

ロゴのプリント割れがややあります。

袖や首回りには解れはありませんので

90年にしては良好です。

色も滅多にお目にかかれないパープル色で人気があります。

人気のカレッジロゴなのでビンテージ初心者の方にもおすすめです。

※中古品にて神経質な方はお控えください。



■サイズ

表記サイズ・・・XL

着丈・・・約73cm

身幅・・・約56cm

肩幅・・・約49cm

袖丈・・・約61cm

※素人採寸にて多少の誤差はご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Iowa/刺繍タグ/90s/チャンピオン/ビンテージ/スウェット/パープル