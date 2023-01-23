『新品未使用 リーガル サドルシューズ 2051 希少サイズ 28cm ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 10時 25分に出品され04月07日 10時 25分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|リーガル
NIKEエアジョーダン 1ブリーチドコーラル
¥ 10920
adidas STAN SMITH FZ1945
¥ 9204
REDWING エンジニアブーツ 2268 USA製 16年製 9.5D
¥ 23920
WH ダブルエイチ ダブルモンクストラップ レザー シューズ size9
¥ 10075
sacai × Nike LDV Waffle TripleBlack 28cm
¥ 9360
ナイキ エア フマラ QS FJ7098-301 スニーカー ホワイト 緑 白
¥ 8502
MIHARA YASUHIRO ORIGINAL CANVASLOW-TOP41
¥ 11900
whoop de doo エンジニアブーツ フープディドゥ 本革レザー 2268
¥ 9827
SOPHNET×NikeスニーカーLunarInternationalist
¥ 7176
Reproduction of found リプロダクション オブ ファウンド
¥ 9425
極美品 サントーニ Santoni 【26】 スエード ダブルモンク シューズ
¥ 14440
【美品】Timberland 6インチ プレミアムウォータープルーフブーツ
¥ 11830
ニューバランス M997 WEA 26.5cm USA製
¥ 9815
Air Jordan 4 Retro SE Wet Cement
¥ 14600
on THE ROGER Advantag All Black 27.5
¥ 9360
ZARA クラークス ローファー
¥ 10920
アディダス スニーカー ウルトラブースト 1.0 LTK83 メンズ
¥ 7410
Maison Mihara Yasuhiro メゾンミハラヤスヒロ スニーカー
¥ 10920
落札価格14000円
619 入札履歴
終了
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