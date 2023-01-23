『新品未使用 リーガル サドルシューズ 2051 希少サイズ 28cm ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 10時 25分に出品され04月07日 10時 25分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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REGALのサドルシューズです。





下記、メーカーの商品ページのURLです。





https://www.regal.co.jp/shop/g/g2051N______BST__230/





メーカーサイトにもない希少な28ｃｍのサイズとなっています。



状態



新品未使用タグ付き品ですが、保管の際に左のシューズに

小さなスレが発生してしまいました。

最後の写真にあるものがスレになります。

（目立つような物ではないかと思います）



発送

純正の箱をダンボールに入れて防水対策をして発送いたします。







よろしくお願いいたします。



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商品管理番号：2410567 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: リーガル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品未使用

リーガル

サドルシューズ

2051

希少サイズ

28cm

ブラック