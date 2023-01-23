『CIRO シロ Columbine コロンビーナ EDP 100ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 14分に出品され03月29日 15時 14分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CIROのコロンビーナ100mlです。

2023年9月に表参道のリナーリで購入したものです。



使用に問題ないものですが、中古品であることにつきご理解いただけない方、神経質な方はご遠慮ください。

香りの感じ方等については主観になりますのでご質問いただいてもお答えしかねます。

詐欺防止の観点から、ご購入の場合は当方の「返品及びクレームへの対応なし」にご同意いただいたものとみなします。

必ずプロフィールのご一読をお願いいたします。



※お値下げご容赦ください※



ブランド: CIRO

香り: Columbine

濃度: オードパルファム

容量: 100ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし