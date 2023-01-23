『モンクレール ブーツ クラークス コラボ ワラビー ブラウン 25.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 04分に出品され03月08日 23時 04分に終了予定です。即決価格は18,615円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

MONWALABEE MONCLER 1952 × CLARKS originals Wallabee boots

クラークス

ワラビー

モンクレール



○購入元

モンクレール正規店



○サイズ

25.5cm

40





○状態

短時間の使用の為ソール減り無し

中敷使用ですので靴中も汚れ無し



○カラー

ブラウン 茶

オレンジ 橙



○素材

スウェード



○付属品

全てあり



○USED品について

※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古物にご理解がない方は購入お控えください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ モンクレール

ブーツ

クラークス

コラボ

ワラビー

ブラウン

25.5cm