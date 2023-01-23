『Xdinary Heroes overture オドゥ トレカ 特典【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 01分に出品され03月31日 16時 01分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初のコンサート、overtureの購入特典になります。



一枚千円でばら売り可能です。



手元に来てからはスリーブに入れて保管していました。



目立った傷はございませんが海外商品ですので多少の擦り傷のようなものはあるかと思います。



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セットでお値引き致しますのでご希望の方はコメントよろしくおねがいします！ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

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