『Joie litetrax air ベビーカー ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 58分に出品され03月27日 10時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年に購入しました。生活スタイルの都合で、使用頻度は低く合計で30回にも満たない位です。レインカバー付きです。また、荷物をかける頑丈なベビーカーフックもそのまま付けておくので是非使ってください。説明書とともに、元に入っていた袋と箱に入れ、お送りします。使用月齢は、生後1ヶ月～36ヶ月頃（体重15kgまで）です。



イギリス生まれのJoie(ジョイー)は世界中のママ・パパの笑顔の為に最高水準のデザインや技術、そして安全性を求め続けています。そんなJoieから大人気の3輪ベビーカーがリニューアルして登場！



●走行性抜群！

後輪はエアータイヤに変更しており、より走行性がアップしました。さらに後輪は、前輪に比べ大きなタイヤを使用する事でベビーカー自体が後輪重心になるため前輪に負担がかかりにくく、スムーズな安定した走行が出来ます。片手でもスイスイ走行できます。



●折り畳みは簡単2秒！

座面にある【おりたたみハンドル】を引っ張れば、2秒で折り畳みができます！サッと畳めて、サッと置けるので、玄関でもお出かけ先でもスムーズ。



●嬉しいレインカバー付き！

専用のレインカバーを付属しておりますので、雨の日でもお出かけが楽しくなります。



●無段階リクライニングシート

120度～165度まで角度調節可能。フラットな状態まで倒していただければ、まだ首の座っていないお子様も乗せてお出かけしていただけます。



●安心なホロウィンドウ

ホロには2カ所メッシュ素材のウィンドウが付いています。線ファスナーで拡張出来るウィンドウでは、前輪の位置が確認出来ますので、障害物を事前に把握でき避けていただけます。面ファスナーで開閉出来るウィンドウでは、お子様の様子が確認出来ます。又、ウィンドウを開く事で通気性が更に良くなり、暑い季節のお出かけ時も活躍してくれます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>ベビーカー・バギー 商品の状態: やや傷や汚れあり