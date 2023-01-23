『FURLA ローズゴールド 長方形 クォーツ時計no963【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 21時 11分に出品され04月11日 21時 11分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エレガントなデザイン】

FURLAのこの時計は、洗練されたローズゴールドの長方形ケースが特徴で、どんなスタイルにもマッチします。

【クォーツ式ムーブメント】

正確な時間を提供するクォーツ式ムーブメントを搭載しており、日常使いに最適です。



- ブランド: FURLA

- 色: ローズゴールド

- 形状: 長方形

- 素材: 金属

- 特徴: クォーツ式

- バンドタイプ: リンク式



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ FURLA

ローズゴールド

長方形

クォーツ時計no963