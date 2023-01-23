『Apple AirPods 第2世代 MV7N2J/A【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 02時 06分に出品され03月21日 02時 06分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎新品未開封

購入して使用せず、そのままにしていました。

使っていただける方にお譲りしたいと思います。



【高音質】

AppleのAirPodsは、クリアな音質とバランスの取れたサウンドを提供し、音楽や通話を快適に楽しむことができます。



【便利な充電ケース】

付属の充電ケースは、AirPodsを安全に保管し、いつでも充電できる便利なアイテムです。持ち運びにも最適です。



【シンプルなデザイン】

洗練されたホワイトのデザインは、どんなスタイルにもマッチし、普段使いにぴったりです。



- ブランド: Apple

- モデル名: AirPods

- 付属品: 充電ケース

- 接続方式: ワイヤレス

- 商品名: AirPods



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし