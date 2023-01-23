『メアグラ―ティア デニムオーバーシャツ サイズ2 インディゴ プリントロゴ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 13時 42分に出品され03月17日 13時 42分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

meagratia メアグラ―ティア



『公式ホームページ引用』

ウェスタンシャツをmeagratiaのイメージで発展させたデニムオーバーシャツ。

着丈、身幅ともにたっぷり大きくつくられシャツコートのようにも着用いただけます。

フロントにはフラッシャーをイメージしたプリントが施されています。【meagratia (メアグラーティア)】gratia には「感謝」という意味がある恩恵を受けてきた過去から人に希望を与える未来を紡ぐ時を重ねるにつれ、思いの形は変わり、深みを帯びていく変化を繰り返し優しさをまとい進化する夢や幸せを服にしまとった人が望む道を歩めるように人の温かさに包まれることをクラフトに表し想いの歴史は、古いものと新しい物の融合の中に刻むその想いは光を照らすように未来を示す。



○表記サイズ 2

着丈 113

身幅 80

裄丈 84.5

（平置き採寸。若干の誤差はご了承ください）



○状態

襟部分に使用感は若干見受けられますが、外観を損なわせるような目立った傷や汚れもなくまだまだご愛用いただけるお品だと思います。

ただ、あくまで主観的な見解であることをご理解の上、写真をご確認後ご購入お願い致します。



○定価 ￥31.900



※返品、交換について

1点物のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。

(当方にての重大な不備がございましたら、受け取り連絡する前にご連絡ください。)





※︎実際の色味と変わらないように撮影していますがお使いのPCやスマホ環境により若干変わってしまう場合がございます。

※あくまで一度人の手に渡った中古品となりますのでご購入の際は

ご理解の上でのご購入お願い致します。

※ご質問がございましたらお気軽にコメントください。

171024 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メアグラーティア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ メアグラ―ティア デニムオーバーシャツ サイズ2 インディゴ プリントロゴ