『NBAファイナル76ers Tシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 14時 10分に出品され03月08日 14時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NBA2001ファイナル

アイバーソンとムトンボがプリントされています。



全体的に色褪せ、たたみジワ、プリント割れあります。

使用感あります。

色味などは光の加減により多少異なります。

穴はあいていません。



よく着用していたため状態は良くはありません。

私なりにしっかり商品の状態を確認しましたが見落としがある場合はご了承ください。

気になる場合は写真追加できます。



お気になさらない方よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NBAファイナル76ers

Tシャツ