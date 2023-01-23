『A572【即モデル】ジルサンダー センターロゴ 半袖Tシャツ 人気定番品【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 17時 12分に出品され05月08日 17時 12分に終了予定です。即決価格は10,050円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

JIL SANDER / ジルサンダー

半袖Tシャツ



⚫︎サイズ

S



⚫︎実寸サイズ(平置き)cm

着丈→67.5

肩幅→59

身幅→59

袖丈→21



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

ホワイト / 白色



⚫︎素材

コットン100%



⚫︎状態

目立った傷や汚れなしです^ ^



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A572155 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジルサンダー

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トップス タグ A572【即完売モデル】ジルサンダー センターロゴ 半袖Tシャツ 人気定番品