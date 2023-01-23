『cullni studious別注 23ss シャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 03時 23分に出品され03月13日 03時 23分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価→28000円



金の装飾がアクセントになってシンプルながら存在感のあるデザインです。



これからの時期ジャケットやコートのインナーに入れてもいいアクセントになります。



着用回数は数回で目立った傷はないですが、神経質な方はご遠慮ください。



サイズ2







カラー···ブラック



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ cullni

studious別注 23ss

シャツ