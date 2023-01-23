『STUSSY × FUTURA ZIP UP HOODIE Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 11時 10分に出品され04月04日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度、着なくなったので出品させてもらってます。

数年前に購入をした時に何度か着ましたが、その後着なくなり着なくて保管してありました。



STUSSY × FUTURA ZIP UP HOODIE



サイズ:M

着丈/length:60cm

身幅/width:58cm

裄丈/raglan sleeves(cb↔︎sleeve cuff):83cm



商品状態:目立った汚れやキズはございません。

※古着なので使用感があります。

詳しくは画像をご参照ください。



フューチュラのグラフィックが全面にプリントされており、イエローのプリントや刺繍でロゴも施されております。

脇などのリブ使いが機能性を高めてくれます。

【機能性】

フード付きで、フルジップ仕様のため、着脱が簡単で、温かさを保つことができます。





古着としてご理解していただいて、購入をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STUSSY

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FUTURA

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UP

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Mサイズ