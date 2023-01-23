『バランタイン カシミヤコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 31分に出品され03月20日 20時 31分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】バランタイン

100%カシミヤコート

【サイズ】48 ※サイズ感的に46〜小さめ48の方にちょうど良いかと。

平置き

○着丈 100cm

○袖丈 64.0cm

○身幅 45.5cm

○肩幅 41.0cm



【素材】カシミヤ100% 裏地ビスコース100%

【状態】数回着用の美品、あまり着ておらず、保管していた物です。目立つダメージはなく綺麗な状態です



※ 中古品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バランタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バランタイン カシミヤコート