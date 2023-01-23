『艶金盛り「豊穣の女神 ラクシュミー」額付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 51分に出品され03月20日 09時 51分に終了予定です。即決価格は10,394円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



★鼻の先の白い部分は元々あります

公式サイトでご確認の上ご購入くださいませ。



陶彩画では、神話作品などの装飾品で純金を多く使用しております。

金の質感や艶感は、プリントの技法では再現が難しいものとされていますが、

原画の緻密な色彩を可能な限り表現したいという思いで制作し、草場一壽工房ならではの商品が完成いたしました。



従来のカード製品よりもさらに特殊な加工を施し、原画の艶感や立体感を再現した【艶金盛り】は、

絵には刻印が入っており、マット付きの重厚感ある金色の額で仕立てております。

額を含めても約700gほどの重さであるため、手軽に掛け替えをお楽しみいただけます。



◆色合いについて

商品の色、質感につきましては、ご利用のモニターまたOSやブラウザのバージョンによって、現在ご覧になっている画像と多少異なる場合がございます。



額サイズ：

縦 298 mm × 横 246 mm



価格 ¥22,000（税込）



即購入歓迎です。



草場一壽工房 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>その他 商品の状態: 新品、未使用