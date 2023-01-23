『Apple AirPods MAX スペースグレイ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 23時 04分に出品され04月24日 23時 04分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 付屬品：caseのみ

かなりの美品です。

即ご購入頂けます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル