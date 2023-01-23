『ジャックマン jackman ボアベスト【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 12時 25分に出品され04月08日 12時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何回か着用しましたがサイズが合わないなと思い出品します。

自宅保管ですので、その点ご理解よろしくお願いします

女性はもちろん、華奢な男性にも着用いただけます

アウターとして。アウターの中に。いかがですか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ジャックマン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ジャックマン jackman

ボアベスト