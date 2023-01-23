『未使用 ユニクロ +J ウールシームラインコート+ S ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 10時 27分に出品され03月05日 10時 27分に終了予定です。即決価格は14,349円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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未使用新品でも初期キズ等ある場合がございますので気になる方はご遠慮ください。



未使用タグ付。



ユニクロ +J プラスジェイ ウールシームラインコート+ S ネイビー



ユニクロのジルサンダーコラボのコートです。



販売当時すごい人気で入手困難なためワンサイズ小さいものを購入しましたが着ないままでした。



表地 毛100%

裏地 ポリエステル100%



身幅約44cm

着丈約88cm

裄丈(背中から)約63cm



紙タグに汚れあります。



自宅保管になりますので過度に状態や個人宅の匂いを気にされる方はご自身で直接商品を確認できる店頭にてご購入お願いします。



#ユニクロ

#+J

#ジルサンダー

#ウールシームラインコート+ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用 ユニクロ +J

ウールシームラインコート+

S

ネイビー