『ルコンド L＆KONDO レザージャケット ブラウン 46【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 20時 02分に出品され03月18日 20時 02分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エル●スの服製造を手掛ける SERAPHIN でデザインを担当していた近藤氏のブランド。



ル・コンドのレザージャケットです。





ほのかに当時のエ●メスのエスプリを感じることもできます





ご覧いただきありがとうございます。





▼ブランド

Ｌ＆KONDO（ル・コンド）



▼形 レザージャケット ブルゾン



▼詳細 00年代のビンテージ



▼カラー 茶色 ブラウン



▼サイズ 46 Mサイズ





▼個人採寸



肩幅……44

身幅……51

総丈 ……69

袖丈……60.5



▼素材 レザー100% 牛革

ナチュラルレザー





▼定価 約13万円





▼状態

正規店で購入。

10段階中9ぐらいです。全体を注意してみると背中側に1箇所小さな革染みがありましたが、ほぼ目立ちません。



襟周りが汚れないようにシャツ着用時のみ着用で、特筆するダメージもなくグッドコンディションです。





ペットや喫煙者おりませんのでお得です。





高い革が全身に使われ、袖は手間がかかるレザー編みになっており、縫製にも高級感があります。





見た目だけでなく、脇が蒸れないよう配慮された通気孔、シャツジャケットでありながらポケットが付いていて服としても完成されています。





単価の高いレザーブルゾンは、流行に左右せず着られるので、良いものお探しの方も多いと思います。





ルコンドの服は、フランス博物館にも永久保存されています。デザイン性も高いので街でも美しく着れるのが良いですね。





トゥモローランドやバーニーズなど、社会人向けセレクトショップの服とも、相性が良いのでお買い得です。





▼お手入れ方法

英国のグレンロイヤルのような蝋引きレザーなので、長期間着用しないと革を潤している蝋（ロウ）が浮かんできます。、クリームでブラッシングすると再び中に戻り光沢が出ます。





▼取扱実績

トゥモローランド

バーニーズニューヨーク

青山本店

全国セレクトショップ



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ライダース シングル ダブル

カラー...ブラウン

レザー素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルコンド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ルコンド L＆KONDO レザージャケット

ブラウン

46